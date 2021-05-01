В Липецке произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

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Накануне на улице Папина в Липецке зафиксирована массовая авария, в которой приняли участие сразу пять транспортных средств, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что столкнулись следующие автомобили: «Газель», «Toyota», «Ford», «Infinity» и «Kia». В результате случившегося помощь врачей потребовалась одной девушке.

Автомобилистов предупредили, что попавшие в ДТП машины перегородили одну полосу, что стало причиной возникновения пробки.

Отметим, что дорожное происшествие попало на камеру видеонаблюдения.