В Липецке припаркованные у дома автомобили засыпало штукатуркой

Накануне из-за сильного ветра у дома №2 на бульваре Есенина отлетевшая облицовочная штукатурка засыпала несколько автомобилей, пишет портал «Город 48».
В Сети появились фотографии с места случившегося. По словам горожанки Дарьи Виниченко, машинам «досталось по-разному». Так, ее транспортному средству куском штукатурки помяло крышу и вдавило фару.
«Муж уже уехал писать заявление в полицию, мы обратились и в управляющую компанию ООО «ГУК «Стахановская», – пояснила женщина.
В пресс-службе администрации Липецка подчеркнули, что причиной проблем с фасадом здания стала стихия.
Как отметил директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, к тому, что штукатурка начала осыпаться, привели сильные влажность и ветер.
В управляющей компании готовы компенсировать убытки всем пострадавшим. В ближайшее время по периметру дома натянут защитную металлическую сетку. Синельников добавил, что в компании намерены добиваться ускорения сроков очередного капитального ремонта.