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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Липецке припаркованные у дома автомобили засыпало штукатуркой

Никита Брыкин

Накануне из-за сильного ветра у дома №2 на бульваре Есенина отлетевшая облицовочная штукатурка засыпала  несколько автомобилей, пишет портал «Город 48».

В Сети появились фотографии с места случившегося. По словам горожанки Дарьи Виниченко, машинам «досталось по-разному». Так, ее транспортному средству куском штукатурки помяло крышу и вдавило фару.

«Муж уже уехал писать заявление в полицию, мы обратились и в управляющую компанию ООО «ГУК «Стахановская», – пояснила женщина.

В пресс-службе администрации Липецка подчеркнули, что причиной проблем с фасадом здания стала стихия.

Как отметил директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, к тому, что штукатурка начала осыпаться, привели сильные влажность и ветер.

В управляющей компании готовы компенсировать убытки всем пострадавшим. В ближайшее время по периметру дома натянут защитную металлическую сетку. Синельников добавил, что в компании намерены добиваться ускорения сроков очередного капитального ремонта.

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