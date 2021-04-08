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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Липецке пожаловался на действия мэра Уваркиной в прокуратуру

Никита Брыкин

Координатор липецкого отделения ЛДПР Денис Власов обратился в Генпрокуратуру  с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям главы администрации Евгении Уваркиной, пишет портал «Город 48».

По мнению политика, мэр Липецка занималась самоуправством, когда срывала рекламные баннеры и звонила владельцам гаражей и стоянок.

«Срывать баннеры, которые не факт, что установлены незаконно, нельзя. Соответствующие органы должны были предупредить предпринимателей, если те что-то нарушили», – обратил внимание Власов.

Представитель ЛДПР отметил, что ему не нравятся такие методы работы. Как отметил Власов, его заявление на сайте Генпрокуратуры уже зарегистрировано.

По словам начальника управления внутренней политики администрации Ивана Терехова, заявление Власова – это политический пиар.

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