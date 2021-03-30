В Липецке обнаружили некачественное лекарство от рака

Специалистам ОГУ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» удалось выявить в областном центре некачественный препарат в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», пишет портал «Город 48».

Сообщается, что речь идет о концентрате для приготовления раствора «Иринотекан-ДЖ», который, как утверждается, не соответствует заявленному качеству.

Известно, что этот медикамент произвели в Индии, и его используют при лечении колоректального рака.

Оказалось, что в липецкое медучреждение его поставила тверская компания. Всю партию лекарства выведут из обращения и уничтожат.