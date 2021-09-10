В Липецке мужчине отрезали уши по дороге домой

Житель Липецка стал участником конфликта, в ходе которого его ударили по голове и отрезали уши, пишет Город 48.

Инцидент произошел накануне утром в 12-м микрорайоне. По предварительной версии, 44-летний мужчина шел домой. В результате потасовки с неизвестными он получил тяжелые травмы. В итоге потерпевший попал в областную клиническую больницу.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что липчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту назначена проверка. Поговорить с самим потерпевшим пока не удалось.