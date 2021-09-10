15.7 C
Рязань
Пятница, 10 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Липецке мужчине отрезали уши по дороге домой

Никита Брыкин
В Липецке мужчине отрезали уши по дороге домой
Close-up Of Person Trying To Hear With Hand Over Ear

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Житель Липецка стал участником конфликта, в ходе которого его ударили по голове и отрезали уши, пишет Город 48.

Инцидент произошел накануне утром в 12-м микрорайоне. По предварительной версии, 44-летний мужчина шел домой. В результате потасовки с неизвестными он получил тяжелые травмы. В итоге потерпевший попал в областную клиническую больницу.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что липчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

 По данному факту назначена проверка. Поговорить с самим потерпевшим пока не удалось.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,613ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]