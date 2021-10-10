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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Липецке беременной девушке понадобилась помощь после тройной аварии

Никита Брыкин
В Липецке беременной девушке понадобилась помощь после тройной аварии

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Накануне вечером на улице Студеновской в Липецке произошло ДТП с участием трех авто, пишет Город 48 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительной информации, водитель иномарки Kia пропускал встречный поток, чтобы повернуть. За ним встал владелец транспортного средства Hyundai.

В итоге автомобилист, управлявший Renault, не успел затормозить и врезался во второе авто, которое, в свою очередь, врезалось в первое.

Выяснилось, что в автомобиле Hyundai находилась беременная пассажирка. Вопрос госпитализации будет принят врачами после осмотра.

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