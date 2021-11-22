В Липецкой области в аварии погибла 16-летняя девочка

Вечером в воскресенье, 21 ноября, на улице Октябрьской в Усмани произошло ДТП со смертельным исходом, пишет ««МОЁ! Online».

В региональном управлении МВД уточнили, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги и врезалось в препятствие.

В салоне отечественной машины находилась 16-летняя девочка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и вторая пассажирка, 15-летняя девочка, попали в больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям движения.