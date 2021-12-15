В Липецкой области с 15 декабря возобновили работу транспортные карты старого образца

В Липецкой области со среды, 15 декабря, временно возобновилась работа системы оплаты проезда транспортными картами старого образца, сообщают «Вести Липецка».

До 17 декабря система будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны различные сбои и неполадки. В региональном управлении дорог и транспорта попросили жителей иметь при себе альтернативный способ оплаты.

Например, в первый день работы старых карт поступали жалобы от пассажиров автобуса №300. По их словам, терминал для оплаты не был подключён.

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Отмечается, что «докатка» транспортных карт пройдёт до 15 февраля. За это время жители региона могут потратить оставшиеся на картах деньги, однако положить новые уже нельзя.