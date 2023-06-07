Полицейские открыли стрельбу по колёсам автомобиля в Чаплыгинском районе

Задержанием нетрезвого водителя завершилась погоня со стрельбой в Чаплыгинском районе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.
Ночью автоинспекторы попытались остановить совершавший опасные манёвры автомобиль. Водитель требования полицейских проигнорировал, увеличил скорость, попытался скрыться в направлении федеральной трассы.
Инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, затем открыли огонь по колёсам из табельного оружия.
Освидетельствование показало: мужчина ехал за рулём автомобиля пьяным.
На нарушителя составили протоколы по 5 административным статьям, общая сумма штрафов превысила 40 тысяч рублей. Водитель лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.