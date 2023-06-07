Полицейские открыли стрельбу по колёсам автомобиля в Чаплыгинском районе

Задержанием нетрезвого водителя завершилась погоня со стрельбой в Чаплыгинском районе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ночью автоинспекторы попытались остановить совершавший опасные манёвры автомобиль. Водитель требования полицейских проигнорировал, увеличил скорость, попытался скрыться в направлении федеральной трассы.

Инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, затем открыли огонь по колёсам из табельного оружия.

— Машина съехала в кювет, водитель выпрыгнул из нее и попытался убежать, но был задержан, — сообщает пресс-служба УМВД.

Освидетельствование показало: мужчина ехал за рулём автомобиля пьяным.

На нарушителя составили протоколы по 5 административным статьям, общая сумма штрафов превысила 40 тысяч рублей. Водитель лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.