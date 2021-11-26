В Липецке обсудили введение QR-кодов в общественном транспорте

В Общественной палате Липецкой области обсудили проект введения QR-кодов в общественном транспорте. В экспертизе федерального закона приняли участие также врачи и местные жители, сообщает ГТРК «Липецк».

Напомним, законопроект предполагает введение системы проверки для посещения общественных мест, проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

В ходе дискуссии мнения разделились: медики выступили за ограничительные меры, поскольку обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Простые же жители высказались против, так как, по их мнению, новый закон нарушает конституционное право на свободу передвижения.

По итогам обсуждения решено отправить ряд идей по доработке законопроекта. В частности: учесть издержки предпринимателей, учесть возможные проблемы с расписанием рейсов из-за сложностей с проверкой QR-кодов и ряд других предложений.

Инициативы жителей Липецка планируется рассмотреть в Общественной палате РФ 26 ноября.