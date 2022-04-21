21 апреля во дворе дома на улице Гагарина в Липецке мусоровоз насмерть задавил 11-летнего школьника, сообщает пресс-служба СК по региону.

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За рулём мусоровоза «МАЗ» находился 38-летний мужчина. Двигаясь по придомовой территории, мужчина сбил мальчика, который переходил дорогу перед транспортом.

Водитель не заметил пешехода и проехал по голове ребёнка. От полученных травм он скончался на месте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).