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Четверг, 21 апреля, 2022

В Липецке мусоровоз насмерть задавил 11-летнего школьника 

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В Липецке мусоровоз насмерть задавил 11-летнего школьника 

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

21 апреля во дворе дома на улице Гагарина в Липецке мусоровоз насмерть задавил 11-летнего школьника, сообщает пресс-служба СК по региону. 

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За рулём мусоровоза «МАЗ» находился 38-летний мужчина. Двигаясь по придомовой территории, мужчина сбил мальчика, который переходил дорогу перед транспортом. 

Водитель не заметил пешехода и проехал по голове ребёнка. От полученных травм он скончался на месте. 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего.  Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следкома. 

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