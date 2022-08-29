В Липецке многодетная мать жестоко избивала 9-летнего сына

В Липецке в отношении 36-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, женщина жестоко обращалась, избивала 9-летнего сына. 15 августа нетрезвая липчанка у себя дома нанесла побои ребёнку.

— Факт был выявлен и задокументирован сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции, — сообщает пресс-служба УМВД.

Фигурантка уголовного дела — многодетная мать, воспитывающая 4 детей. Трое из них — несовершеннолетние.

После случившегося липчанка подписала соглашение с органами опеки о помещении всех несовершеннолетних детей в реабилитационный центр. Готовятся документы на лишение её и отца родительских прав. Выяснилось, что мужчина, несмотря на возможность повлиять на поведение жены, никаких действий не предпринимал.

Также признаны неудовлетворительными условия проживания всех несовершеннолетних детей в семье.

Максимальное наказание по статье 156 — три года лишения свободы.