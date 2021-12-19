В Липецке любовь к портмоне может стоить мужчине двух лет тюрьмы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в краже, пишет Город 48.

По версии следствия, злоумышленник отдыхал в кафе на улице Сельскохозяйственной. Он воспользовался моментом, когда посетитель покинул соседний столик и забыл портмоне.

В итоге мужчина присвоил себе чужую вещь и пошел домой. В портмоне он обнаружил 750 рублей, водительское удостоверение, банковские и скидочные карты.

Реклама

Теперь любителю чужой собственности грозит до двух лет тюрьмы.