В Липецке «Грин Хилл» и БК «Рязань» обменялись победами

В прошедшие выходные, 7 и 8 декабря, баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные календарные поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

«ГРИН ХИЛЛ» – БК «РЯЗАНЬ» – 70:91 (18:21, 15:17, 25:29, 12:24)

«Грин Хилл» (Липецк): Скуридин (16), Захаров (9), Н.Анохин (19), Антипов (13), Чешуев (5) – старт, Ипатько (0), Цыганков (0), Рязанцев (6), Гришин (2), Бочаров (0), Пашенцев (0).

БК «Рязань»: Зибиров (19 + 10 передач), Князев (20), Карпачев (24 + 15 подборов), Хамитов (9), В.Анохин (10) – старт, Буданов (5), Найберт (4), Савельев (0). Николаев, Федин, Сидоров.

Судьи: Соболев, Хорпяков.

7 декабря. Липецк. «Грин Хилл Центр».



В дебюте результативность участников встречи оставляла желать много лучшего. Лишь перед самой сиреной центровой Андрей Найберт закрепил успех гостей – 21:18. Во втором периоде «зубры» сделали еще одну попытку оторваться, однако в концовке «Грин Хилл» вновь воспрял духом и сумел сократить отставание до пяти баллов. После большого перерыва обмен уколами продолжился, пока на полную мощь не заработала «пушка» Дмитрия Князева, который трижды был точен из-за дуги. Но липчане отвечали ударом на удар и за две с половиной минуты до конца третьей четверти вплотную приблизились к действующему чемпиону – 51:53.

Кардинальный перелом произошел уже в заключительной десятиминутке, в которой гости вдвое превзошли хозяев. Вскоре разница подросла до +15 и на этом БК «Рязань» останавливаться не пожелал. Очередные трешки себе в актив записали Князев, Зибиров, Карпачев, на что липчанам ответить было уже нечем. «Зубры» спокойно довели дело до уверенной победы (91:70) и вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата ЦФО. Михаил Карпачев (24 + 15 подборов) и Драмир Зибиров (19 + 10 передач) оформили дабл-даблы, в активе Дмитрия Князева – пять трехочковых.

«ГРИН ХИЛЛ» – БК «РЯЗАНЬ» – 74:52 (19:23, 14:17, 17:3, 24:9)

«Грин Хилл» (Липецк): Скуридин (16), Гришин (10 + 10 подборов), Захаров (6), Н.Анохин (20), Антипов (15) – старт, Ипатько (0), Цыганков (0), Рязанцев (4), Бочаров (3), Пашенцев (0).

БК «Рязань»: Князев (18), Буданов (8), Сидоров (3), Хамитов (16), В.Анохин (5) – старт, Савельев (0), Николаев (0), Найберт (0), Федин (2).

Судьи: Соболев, Хорпяков.

8 декабря. Липецк. «Грин Хилл Центр».



К сожалению, перед повторным матчем в составе нашей дружины произошли изменения со знаком «минус», кардинально повлиявшие на ее боеспособность в повторной встрече. Расположение команды по личным обстоятельствам покинули герои первого поединка Михаил Карпачев и Драмир Зибиров, накануне задававшие тон в игре. А дебютанты, как выяснилось, пока не готовы брать на себя ответственность за результат. И «Грин Хилл» в полной мере сумел воспользоваться благоприятной ситуацией.



Впрочем, поначалу все складывалось совсем неплохо. Гости открыли счет, и пока хозяева приходили в себя, сумели развить свой успех. Настоящим лидером себя показал капитан «зубров» Роман Хамитов, переживающий вторую молодость. В дебюте встречи он записал себе в актив 13 баллов, забивая, что называется на любой вкус. Сначала был точен с линии штрафных, потом в проходе и из-под щита, затем забил из-за дуги, и в прыжке подвел итог первой десятиминутке – 23:19.



Счет второй четверти трехочковым открыл Дмитрий Князев, минуту спустя успешно завершил вторую попытку из-за дуги, а затем и третью. Вскоре его примеру последовал Дмитрий Буданов, после чего Князев забил свою четвертую и, как впоследствии выяснилось, последнюю в этом матче трешку. Все это время подопечные Константина Комлякова продолжали удерживать свое преимущество, доходившее до девяти баллов, а к концу четверти составлявшее семь – 40:33.



Отдых явно не пошел на пользу нашей команде, которая напрочь провалила третью четверть. Что произошло в этот игровой отрезок, еще предстоит выяснить, но «зубры» вообще перестали забивать, хоть по игре и не в чем не уступали сопернику. Упущенного в дальнейшем наверстать уже не удалось. В заключительной четверти еще какое-то время казалось, что гости вот-вот настигнут липчан. Первым броском Дмитрий Буданов отыграл три очка, но развить этот успех «зубры» так и не сумели. «Грин Хилл» стремительно уходил вперед, и наши парни ничего с этим поделать уже не могли. В итоге – 74:52 победа хоязев.



Несмотря на досадную осечку, БК «Рязань» лидирует в чемпионате ЦФО. Следующие календарные матчи «зубры» проведут в родных пенатах. 14 и 15 декабря в спорткомплексе Дворца детского творчества они будут принимать команду «Десна-2» из Брянска.