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Понедельник, 15 ноября, 2021
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В Липецке дебошир обматерил и ударил администратора котокафе из-за QR-кода

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Работники котокафе «Мурград» планируют обратиться с заявлением в полицию с просьбой наказать жителя Липецка, который устроил дебош на входе в заведение, пишет LipetskMedia.

Инцидент произошел 13 ноября. По словам сотрудников заведение, к ним пришла семья, но из-за отсутствия у взрослых QR-кода о вакцинации администратор отказала им в посещении культурного пространства.

В итоге мужчина пришел в ярость, начал браниться на управляющую кафе, после чего ударил ее ногой. Все происходило при молчаливом согласие супруги.

«Мне ее задушить здесь?!» – слышны слова липчанина.

В котокафе пояснили, что глава семьи показывал фотографию справки на телефоне, а женщина объяснила, что код им еще не пришел.

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