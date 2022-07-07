В Липецке автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами

В четверг, 7 июля, в Липецке произошла авария, которая едва не стала причиной трагедии, пишет Город 48.

В распоряжении портала появилась запись с камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Мазды» при выезде на улицу Адмирала Макарова не справился с управлением. В итоге иномарка столкнулась с автомобилем «КИА».

В результате столкновения первое авто врезалось в металлическое ограждение и выехало на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Им удалось отбежать, в ДТП чудом никто не пострадал.