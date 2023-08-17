В Лесопарке появилась новая технологичная зона отдыха Tele2

На удобных лавочках можно отдохнуть и полистать ленту в соцсетях с помощью быстрого 4G оператора, а если разрядится смартфон — подзарядить гаджет. Дети же оценили возможность делать здесь яркие фотографии: территория красиво оформлена арт-объектом, похожим на максимальный уровень сигнала мобильной сети. К слову, именно такой и можно поймать с Tele2 как в Рязани, так и за городом — даже в дальних уголках области.

Директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева рассказала, что компания начала участвовать в благоустройстве и мероприятиях Лесопарка два года назад. Тогда на территории пространства впервые появилась зона отдыха оператора, которую этим летом расширили и обновили.

— Мы действуем в интересах рязанцев, поэтому постоянно развиваемся и поддерживаем социальные инициативы, — подчеркнула Ирина Елисеева. — Недавно мы ускорили 4G в городе и области, а вместе с этим помогли обустроить знаковую площадку в Рязани, где любят проводить время местные жители и туристы. Так проявляются наши другие правила.

Она отметила: для того, чтобы проект новой зоны отдыха Tele2 органично вписался в пространство Лесопарка и площадка была комфортной, в разработке участвовали как дизайнеры, так и опытная группа тестирования. Судя по тому, что зона отдыха оператора не пустует, жителям она пришлась по вкусу.