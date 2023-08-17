Четверг, 17 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Лесопарке появилась новая технологичная зона отдыха Tele2

7info

На удобных лавочках можно отдохнуть и полистать ленту в соцсетях с помощью быстрого 4G оператора, а если разрядится смартфон — подзарядить гаджет. Дети же оценили возможность делать здесь яркие фотографии: территория красиво оформлена арт-объектом, похожим на максимальный уровень сигнала мобильной сети. К слову, именно такой и можно поймать с Tele2 как в Рязани, так и за городом — даже в дальних уголках области.

Директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева рассказала, что компания начала участвовать в благоустройстве и мероприятиях Лесопарка два года назад. Тогда на территории пространства впервые появилась зона отдыха оператора, которую этим летом расширили и обновили.

— Мы действуем в интересах рязанцев, поэтому постоянно развиваемся и поддерживаем социальные инициативы, — подчеркнула Ирина Елисеева. — Недавно мы ускорили 4G в городе и области, а вместе с этим помогли обустроить знаковую площадку в Рязани, где любят проводить время местные жители и туристы. Так проявляются наши другие правила.

Она отметила: для того, чтобы проект новой зоны отдыха Tele2 органично вписался в пространство Лесопарка и площадка была комфортной, в разработке участвовали как дизайнеры, так и опытная группа тестирования. Судя по тому, что зона отдыха оператора не пустует, жителям она пришлась по вкусу.

В Лесопарке появилась новая технологичная зона отдыха Tele2

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Губернатор Малков пообещал помощь предприятию, выпускающему ножи

Малков посетил мануфактурное производство ножей Owl knife.

В Сасовском районе из реки Цна подняли труп мужчины

Тело достали из воды 16 августа в 18.10 спасатели ПСС Касимовского района.

В Рязани 17–19 августа сохранится жара

По прогнозам синоптиков, 17–19 августа в Рязанской области днём местами ожидается жара +30°С…+32°С.

В Рязанской области намолотили миллион тонн зерна

По словам зампреда правительства Рязанской области Александра Шаститко, аграрии преодолели первый знаковый рубеж.

В Екатеринбурге девушка пролетела восемь этажей в падающем лифте

В «Монблан» на Крестинского в Екатеринбурге упал лифт с девушкой внутри, пишет издание E1.RU. Инцидент произошел утром в четверг. Кабина лифта пролетела с 16-го по 8-й этаж. «Девушка, слава богу, не пострадала», – рассказал один из жителей дома. По его словам, лифт трясется уже неделю, и он неоднократно ломался. В УК...

В Рязани обсудят новый облик кинотеатра «Октябрь»

Обсуждение пройдёт 19 августа в рамках урбан-фестиваля «Школа».

Идея признать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, рабочим нравится 2 из 3 рязанцев ‑ SuperJob

В опросе приняли участие работающие рязанцы из города.

Пакетные предложения «Ростелекома» выбрали почти восемь тысяч рязанцев

Самым популярным тарифным планом стал «Технологии выгоды»

Повар-рецидивист, жестоко избивший сотрудницу кафе, взят под стражу

По ходатайству следователя 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей

Российским компаниям списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности в 2022 году, сказано в заключении Счетной палаты

Мигрантов, избивших 19-летних парней, будут судить в Хабаровске

По версии следствия, преступление совершено 23 марта 2023 года у торгового центра «Южный парк».

Хедлайнером фестиваля «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи» станет группа NLO

19 августа в ЦПКиО выступит группа NLO.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации