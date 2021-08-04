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В Ленинградской области нашли мумифицированное тело бизнесмена

Елена Лобанова
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело бизнесмена
Фото Mash
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В поселке Липовка Ленинградской области нашли мумифицированный труп. Предположительно, погибшим является пропавший в 2012 году бизнесмен. Об этом сообщает Life

Тело нашли в недостроенном сарае. Оно может принадлежать предпринимателю, который ушел из дома в 2012 году в разгар новогодних праздников, но обратно так и не вернулся. Следователи допрашивают друзей мужчины, так как подозревают, что бизнесмена могли убить.  

Тело было закопано в землю и завернуть в полиэтиленовую плёнку, замотанную скотчем.

Труп нашел хозяин дома. Он увидел валяющиеся в пристройке сапоги, начал копать и через 40 сантиметров обнаружил мумию. Мужчина приметил подозрительную обувь еще год назад, но тогда не стал ее трогать.

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