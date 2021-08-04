В Ленинградской области нашли мумифицированное тело бизнесмена

- Advertisement -

В поселке Липовка Ленинградской области нашли мумифицированный труп. Предположительно, погибшим является пропавший в 2012 году бизнесмен. Об этом сообщает Life.

Тело нашли в недостроенном сарае. Оно может принадлежать предпринимателю, который ушел из дома в 2012 году в разгар новогодних праздников, но обратно так и не вернулся. Следователи допрашивают друзей мужчины, так как подозревают, что бизнесмена могли убить.

Тело было закопано в землю и завернуть в полиэтиленовую плёнку, замотанную скотчем.

Труп нашел хозяин дома. Он увидел валяющиеся в пристройке сапоги, начал копать и через 40 сантиметров обнаружил мумию. Мужчина приметил подозрительную обувь еще год назад, но тогда не стал ее трогать.