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Среда, 7 июля, 2021
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В Ласкове отпразднуют День семьи, любви и верности

7info7
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В селе Ласково 8 июля отметят День памяти Петра и Февронии. 

В 7.30 там начнётся молебен, в 8.10 — божественная литургия.

После окончания богослужения посетителей ждёт праздник, на котором наградят супругов, проживших много лет в браке. Также состоится “Ярмарка спасения”, средства с продаж пойдут на покупку лекарств тяжелобольным детям онкологического отделения Рязанской ОДКБ.

Как напоминает сайт Рязанской Епархии, празднования Дня семьи, любви и верности традиционно проходит на родине святой княгини Февронии в рязанском селе Ласково.

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