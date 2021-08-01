В лагерь отдыхающих под Рязанью пришëл кабан

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Кабан пришëл в лагерь к отдыхающим под Рязанью. Туристы рассказали об этом 7info.

Всё случилось рано утром 1 августа в лесу рядом с Сегденским озером. Животное зашло в палаточный лагерь рязанцев. По всей видимости, кабан находился в поисках еды. Его добычей стал пакет с сушками и хлебом.

Собеседники агентства добавили: заметив людей, кабан не испугался и не попытался скрыться. Животное хотели отпугнуть громким звуком, но оно продолжило есть. Затем кабан направился к другому палаточному лагерю.

Напомним, ранее рязанцы не раз встречали кабанов в районе Ласковского и Сегденского озëр. Животные без страха выходили к отдыхающим в поисках угощений.