В квартире на улице Белякова 44-летний рязанец пытался убить 72-летнюю мать

Рязанские полицейские задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который угрожал физической расправой своей своей 72-летней матери в квартире на улице Белякова, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказала правоохранителям пострадавшая, сын бросался на неё с ножом, ударил по голове, начал душить. Когда пожилая женщина вызвала полицию, мужчина скрылся.

Вскоре вызванная на место оперативно-следственная группа нашла злоумышленника. Выяснилось, что ранее его судили за кражу, оборот поддельных документов.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.