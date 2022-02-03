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Четверг, 3 февраля, 2022

В квартире на улице Белякова 44-летний рязанец пытался убить 72-летнюю мать

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В квартире на улице Белякова 44-летний рязанец пытался убить 72-летнюю мать

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области
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Рязанские полицейские задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который угрожал физической расправой своей своей 72-летней матери в квартире на улице Белякова, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказала правоохранителям пострадавшая, сын бросался на неё с ножом, ударил по голове, начал душить. Когда пожилая женщина вызвала полицию, мужчина скрылся. 

Вскоре вызванная на место оперативно-следственная группа нашла злоумышленника. Выяснилось, что ранее его судили за кражу, оборот поддельных документов.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. 

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