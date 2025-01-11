В Курской области взяли в плен бойца ВСУ, глумившегося над «Пятерочкой» в Судже

Бойцы российской группировки «Север» взяли в плен в Курской области украинского военного Андрея Матвиенко, который глумился над ассортиментом «Пятерочки» в Судже, пишет SHOT .

Летом 35-летний военнослужащий 82-й ОДШБР снял видео, в котором смеялся и веселился на фоне магазина, разграбленного украинцами.

Теперь же его пленили в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района.

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Во время допроса Матвиенко утверждал, что его насильно мобилизовали под угрозой того, что отберут дом. Также он сказал, что не воевал, а «отсиживался по подвалам».