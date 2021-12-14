В Курской области на полигоне «Старково» прокуратура нашла нарушения в размещении отходов

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения при размещении промышленных отходов на полигоне «Старково» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что предназначенные для утилизации промышленные отходы размещены непосредственно на почве.

«Это нарушает требования экологического законодательства и может повлечь загрязнение окружающей среды», — пояснили в прокуратуре.

Виновного должностного лица привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

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Процесс устранения выявленных нарушений контролируют в прокуратуре.