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Вторник, 14 декабря, 2021
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В Курской области на полигоне «Старково» прокуратура нашла нарушения в размещении отходов

Александр Ильин

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения при размещении промышленных отходов на полигоне «Старково» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства. 

В ходе проверки было установлено, что предназначенные для утилизации промышленные отходы размещены непосредственно на почве. 

«Это нарушает требования экологического законодательства и может повлечь загрязнение окружающей среды», — пояснили в прокуратуре. 

Виновного должностного лица привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

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Процесс устранения выявленных нарушений контролируют в прокуратуре.

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