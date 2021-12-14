В Курской области на полигоне «Старково» прокуратура нашла нарушения в размещении отходов

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения при размещении промышленных отходов на полигоне «Старково» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что предназначенные для утилизации промышленные отходы размещены непосредственно на почве.
Виновного должностного лица привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).
Процесс устранения выявленных нарушений контролируют в прокуратуре.