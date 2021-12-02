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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Курске в два раза сократят число маршрутов общественного транспорта

Александр Ильин

Власти Курска представили новую схему движения общественного транспорта, которую собираются запустить в 2022 году, сообщает портал «46ТВ».

Проект разработали в НИИ автомобильного транспорта Москвы совместно с жителями Курска. По словам представителей власти, в основе новой схемы — пересадочная модель общественного транспорта, магистральные и подвозящие маршруты. 

В связи с нововведением более чем в два раза сократят число маршрутов: с 98 до 45. Согласно плану, будут работать 3 трамвайных, 4 троллейбусных и 38 автобусных маршрутов. 

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В администрации Курска пояснили, что теперь приоритет отдан электротранспорту и низкопольным автобусам большой вместимости, а не ПАЗикам, как это было раньше.

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