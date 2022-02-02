В Курске противники QR-кодов повесили чучело губернатора Старовойта

Полиция проводит проверку по факту акции в Курске, к которой могут быть причастны противники противоэпидемических ограничений и QR-кодов, пишет Подъем.

Ранее неизвестные повесили чучело с лицом главы Курской области Романа Старовойта на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского. На манекене разместили плакат с надписью «Был казнен за предательство народа Курса».

«Мы ориентируемся на букву закона и считаем, что решения должны приниматься в рамках закона», – отметили в администрации региона.

Подчеркивается, что власти не видят повода оскорбляться и писать отдельное заявление. Губернатор продолжает работать в обычном режиме.