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Среда, 2 февраля, 2022

В Курске противники QR-кодов повесили чучело губернатора Старовойта

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В Курске противники QR-кодов повесили чучело губернатора Старовойта

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Полиция проводит проверку по факту акции в Курске, к которой могут быть причастны противники противоэпидемических ограничений и QR-кодов, пишет Подъем.

Ранее неизвестные повесили чучело с лицом главы Курской области Романа Старовойта на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского. На манекене разместили плакат с надписью «Был казнен за предательство народа Курса».

«Мы ориентируемся на букву закона и считаем, что решения должны приниматься в рамках закона», – отметили в администрации региона.

Подчеркивается, что власти не видят повода оскорбляться и писать отдельное заявление. Губернатор продолжает работать в обычном режиме.

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