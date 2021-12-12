В Курске мужчина вонзил нож в грудь знакомому из-за обидных слов

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Курска, которого признали виновным в нападении с ножом на приятеля, пишет издание Друг для друга.

Инцидент произошел в апреле этого года в квартире на улице Малышева. По версии следствия, мужчины распивали спиртное. В разгар словесной перепалки злоумышленник схватил холодное оружие и вонзил лезвие в грудь оппоненту.

К счастью, медицинским работникам удалось спасти потерпевшего. Нападавший признал свою вину.

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Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима.