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Вторник, 25 января, 2022
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В Крыму мать выбросила восьмилетнюю дочь из окна

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Судакский городской суд отправил под стражу 44-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве восьмилетней дочери, пишет КП.

Инцидент произошел 22 января в одной из квартир, расположенных в крымском поселке Новый Свет.

По предварительной версии, злоумышленница выбросила девочку из кухонного окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Причиной трагедии стала неприязнь матери к собственной дочке. В итоге потерпевшая умерла на месте.

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Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело. Горе-мать отправили в СИЗО на два месяца. По данным источника, она проходит лечение у психиатра. По словам соседей, внешне женщина не проявляла признаков агрессии.

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