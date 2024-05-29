В Кремлёвском сквере Рязани общественный туалет не предусмотрен

Администрация Рязани сообщила об обследовании Кремлёвского сквера сотрудниками управления энергетики и ЖКХ.

В сообщении отмечается, что на территории Кремлёвского сквера, благоустроенного в декабре прошлого года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», не предусмотрен общественный туалет.

— Модульный санузел установили ближе к памятнику Сергею Есенину. В настоящее время он временно закрыт на ремонт, — сообщает телеграм-канал мэрии.

Куда идти в случае нужды горожанам и туристам, не сообщается.

В рамках благоустройства, на территории сквера уложили тротуарную плитку, установили городские качели, скамейки и урны, детскую площадку и комплекс светодинамических фонтанов. Рабочие привели в порядок входную группу и забор, установили пандусы для инвалидов.

Также проведено озеленение, на газонах всходит трава, работает автополив.