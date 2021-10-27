В Красноярском крае задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребёнка

В городе Канск Красноярского края полиция установила личность и задержала подозреваемого в изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следователей, 40-летний мужчина надругался над несовершеннолетним ребёнком, находясь в гаражном кооперативе по улице Дорожная, 18 города Красноярска.

В ближайшее время задержанный будет допрошен. Расследование продолжается.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка).