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Среда, 27 октября, 2021
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В Красноярском крае задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребёнка

Александр Ильин
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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В городе Канск Красноярского края полиция установила личность и задержала подозреваемого в изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает СК по региону. 

По данным следователей, 40-летний мужчина надругался над несовершеннолетним ребёнком, находясь в гаражном кооперативе по улице Дорожная, 18 города Красноярска. 

В ближайшее время задержанный будет допрошен. Расследование продолжается.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка). 

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