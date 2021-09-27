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Понедельник, 27 сентября, 2021
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В Красноярском крае толпа выкинула избитого и изнасилованного мужчину под поезд

Никита Брыкин
В Красноярском крае толпа выкинула избитого и изнасилованного мужчину под поезд

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Возбуждено два уголовных дела в отношении четырех человек в Красноярском крае, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве мужчины, пишет Тайга-инфо.

Инцидент произошел ночью 22 сентября. По предварительной версии, компания из пяти человек распивала спиртное. В какой-то момент собутыльники поссорились. Четверо обвиняемых начали избивать пятого руками, ногами и дверцей от тумбочки.

Кроме того, двое из нападавших по очереди изнасиловали жертву. После этого компания принесла мужчину без сознания на железную дорогу, где его сбил поезд.

Машинист попытался экстренно затормозить, но из-за небольшого расстояния, не смог остановить поезд. В итоге потерпевший скончался.

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