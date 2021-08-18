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Среда, 18 августа, 2021
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В Красноярском крае мать продавала детей пенсионерам для сексуальных утех

Никита Брыкин
В Красноярском крае мать продавала детей пенсионерам для сексуальных утех
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Суд приговор в отношении жительницы Красноярского края, которую признали виновной в продаже детей для сексуальных утех, пишет портал Тольятти 24.

Сообщается, что мать неоднократно продавала детей, которым исполнилось три года и пять лет соответственно, соседу-извращенцу. За каждого ребенка она получала тысячу рублей.

Злоумышленник уводил малышей к приятелям, и они вместе насиловали потерпевших. Все выяснилось, когда у горе-матери забрали детей. Ребята не понимали, что c ними делали. Сейчас они находятся в безопасности.

Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии, соседа-педофила направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, его 64-лeтнему приятелю дали 23 года колонии, еще одному 58-летнему насильнику – 12,5 лет тюрьмы.

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