Вторник, 16 июля, 2024

В Красноярском крае женщина заставила сына выпить чистящее средство

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Жительница Манского района Красноярского края заставила сына выпить чистящее средство из-за того, что тот упрекнул ее в пьянстве.

Многодетная мать, вернувшись в нетрезвом состоянии домой, поругалась с сыном и ударила его по голове кочергой. Позже она налила ему кружку бытового чистящего средства, вынудив ребенка все выпить, и отправилась спать. Мальчика стошнило, это помогло избавиться от отравы в организме. Пострадавшего доставили в больницу с химическими ожогами ротовой полости и дыхательных путей.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Данные по количеству детей разнятся из-за того, что семья не стоит на учете. Прокуратура сообщает о четверых детях, а по информации СК – двое.

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