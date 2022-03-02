В Красноярском крае замужней учительнице грозит срок за секс с 15-летним учеником

Завершено расследование уголовного дела в отношении учительницы из деревни Ольха в Красноярском крае, которую обвиняют в интимной связи с 15-летним учеником, пишет КП.

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Как стало известно, 27-летняя преподавательница русского языка сама пришла в полицию и рассказала о своих отношениях с ребенком. Пойти на такой шаг ее вынудил муж, который случайно раскрыл тайну жены.

Сначала до него дошли слухи, ходившие по деревне, а затем он заглянул в телефон своей жены и увидел интимные переписки со школьником. По словам одноклассников, женщина выделала своего ученика среди остальных.

Сначала мальчик поспорил с ребятами на 1000 рублей, что «затащит училку в постель». В итоге он участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Парочка начала общаться. Примерно через полгода школьник влюбился. Спор между собой одноклассники закрыли.

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Вскоре женщина вступила с учеников в интимную связь на заднем сидении автомобиля педагога. Оказалось, что у женщину есть ребенок.