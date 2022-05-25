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Среда, 25 мая, 2022

В Красноярском крае десятилетний мальчик случайно застрелил друга из отцовского карабина

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Красноярском крае десятилетний мальчик случайно застрелил друга из отцовского карабина

В городе Лесосибирск Красноярского края десятилетний мальчик случайно застрелил своего друга из отцовского карабина, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Инцидент случился вечером 24 мая в доме стрелявшего. Школьник вместе с одноклассником взял в сейфе отцовский карабин и случайно выстрелил в строну, где стоял его приятель.

Мальчик получил ранение брюшной полости. Его доставили в больницу, но, несмотря на оказываемую помощь, он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается», — отметили в СК.

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