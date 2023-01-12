Учительница географии подралась с шестиклассницей в школе № 34 на Ключевской в Красноярске, сообщил портал NGS24.RU.
В распоряжении издания появилась видеозапись с места случившегося.
По словам очевидца, педагог узнала, что школьница курит. Она решила наказать девочку. На видно, как женщина и девочка замахиваются и толкают друг на друга. В конце заплаканную девочку выгоняют из класса.
Свидетель потасовки утверждает, что школьнице сломали палец.
Источник портала рассказал, что женщина — классная руководительница девочки. Она отобрала у подопечной электронную сигарету, в ответ девочка облила ее водой.
«Дети сейчас бегают по школе с этим видео: «Вот как учителей надо доводить, ее снимут, придет молодая, давайте с другими так же сделаем», — пояснил источник.
Директор школы Виктория Ядринкина заявила, что это была не драка. По ее словам, инцидент решен внутри учебного заведения без привлечения полиции.
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