Учительница географии подралась с шестиклассницей в школе № 34 на Ключевской в Красноярске, сообщил портал NGS24.RU.

В распоряжении издания появилась видеозапись с места случившегося.

По словам очевидца, педагог узнала, что школьница курит. Она решила наказать девочку. На видно, как женщина и девочка замахиваются и толкают друг на друга. В конце заплаканную девочку выгоняют из класса.

Свидетель потасовки утверждает, что школьнице сломали палец.

Источник портала рассказал, что женщина — классная руководительница девочки. Она отобрала у подопечной электронную сигарету, в ответ девочка облила ее водой.

«Дети сейчас бегают по школе с этим видео: «Вот как учителей надо доводить, ее снимут, придет молодая, давайте с другими так же сделаем», — пояснил источник.

Директор школы Виктория Ядринкина заявила, что это была не драка. По ее словам, инцидент решен внутри учебного заведения без привлечения полиции.