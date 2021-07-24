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Суббота, 24 июля, 2021
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В «красной зоне» смоленской больницы приняли роды у женщины с ковидом и большим поражением лёгких

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В «красной зоне» смоленской больницы приняли роды у женщины с ковидом и большим поражением лёгких
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Смоленские медики приняли роды у пациентки с очень тяжёлым анамнезом. 23-летняя женщина до момента родов находилась в «красной зоне» больницы. Роды приняли там же, оперативно подготовив операционную.

У роженицы диагностирован коронавирус с осложнением — поражение лёгких 85%.

Было принято решение делать кесарево сечения.  Женщина родила мальчика. Её состояние в настоящий момент диагностируется как стабильно тяжёлое.

Об этом сообщили руководитель департамента по здравоохранению Ольга Стунжас и  эпидемиолог Екатерина Третьяк, — пишет «О чём говорит Смоленск».

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