В Краснодаре в массовом ДТП с грузовиком погибло трое

В Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Тюляева произошло массовое ДТП с участием 4 машин: трёх легковушек и одного грузовика. Об этом сообщает портал Кубань 24.

По предварительным данным, один из водителей врезался в автомобиль и, вылетев на встречную полосу, столкнулся с грузовиком и ещё одной легковой машиной. В аварии погибло три девушки в возрасте от 20 до 22 лет, ещё один человек госпитализирован с травмами.

На месте происшествия работают спасательные службы. В полиции выясняют обстоятельства случившегося.