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Среда, 22 сентября, 2021
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В Краснодаре в массовом ДТП с грузовиком погибло трое

Александр Ильин
В Краснодаре в массовом ДТП с грузовиком погибло трое
Фото: Типичный Краснодар

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В Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Тюляева произошло массовое ДТП с участием 4 машин: трёх легковушек и одного грузовика. Об этом сообщает портал Кубань 24.

По предварительным данным, один из водителей врезался в автомобиль и, вылетев на встречную полосу, столкнулся с грузовиком и ещё одной легковой машиной. В аварии погибло три девушки в возрасте от 20 до 22 лет, ещё один человек госпитализирован с травмами.  

На месте происшествия работают спасательные службы. В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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