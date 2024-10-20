В Краснодаре роды превратились в кошмар: дочь никогда не увидит свою маму живой

Следователи разбираются в истории со смертью 35-летней жительницы Краснодара, которая ушла из жизни в августе 2023 года после неудачных родов, пишет « КП ».

Родные погибшей винят в случившемся врачей, которые, по их мнению, вовремя не сделали кесарево сечение.

«У нее была низкая плацента и крупный плод. А это прямые показания к кесарево», – рассказала мать покойной, медик с большим стажем.

После рождения ребенка у пациентки открылось сильное кровотечение, которое не смогли остановить, несмотря на все попытки. В итоге ситуация продолжалась пять дней.

«Три литра вольют, полтора наружу. И так без остановки. Остановить этот процесс не могли», – уточнила мать роженицы.

Вскоре женщина умерла из-за кровопотери, которая привела к ДВС-синдрому и образованию тромбов. Новорожденную девочку выписывали одну, ее мамы к тому моменту уже не было в живых.

Возбуждено уголовное дело, сейчас проходят судебно-медицинские экспертизы.