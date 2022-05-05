В Краснодаре отвергнутый любовник взял в рабство свою девушку

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Краснодара, который взял в рабство свою бывшую девушку, пишет КП.

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Инцидент произошел в феврале 2020 года. По версии следствия, мужчина подкараулил свою возлюбленную, когда она выходила выбросить мусор. Злоумышленник заставил ее вернуться в квартиру, где забрал у жертвы ключи и телефон.

После этого он закрыл на щеколду и в течение суток не выпускал женщину. Все это время мужчина смотрел фотографии в ее смартфоне. Найдя интимную переписку с незнакомцем, ревнивец взял нож и нанес своей жертве более 30 ударов.

Избитую и изрезанную женщину, и изувера обнаружили утром в квартире ее дочь с семьей, которые приехали в гости. Они связали негодяю руки и вызвали полицию.

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Мужчина утверждает, что вернулся из командировки, однако ему никто не открыл дверь. При этом из квартиры доносилась музыка и голоса. Мужчине пришлось переночевать в машине. Утром он и набросился на возлюбленную. В итоге злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы.