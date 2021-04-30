В Костромской области сменился начальник госжилинспекции

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Начальник госжилинспекции Костромской области сменился. Новым руководителем стала Лариса Петухова. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

На заслуженный отдых ушла Татьяна Шорохова. Она возглавляла государственную жилищную инспекцию Костромской области более 20 лет. Под ее руководством ведомство не раз отмечали на уровне ЦФО. Губернатор Сергей Ситников поблагодарил Татьяну Шорохову за эффективную работу, защиту прав и интересов собственников жилья.

Из-за этого исполняющей обязанности руководителя назначили Ларису Петухову. Ранее она занимала должность заместителя начальника государственной жилищной инспекции Костромской области.