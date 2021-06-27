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Воскресенье, 27 июня, 2021
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В Костромской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом

Никита Брыкин
В Костромской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом
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В оперативном штабе рассказали, что в Костромской области продолжает расти число жертв коронавируса, пишет портал «Kostroma.Today».

Согласно данным патологоанатомических исследований за последние две недели, заболевание подтвердилось у четырех умерших костромичей.

Сообщается, что у 87-летней женщины был инсулинозависимый сахарный диабет и атеросклеротическая болезнь, 79-летней костромички – болезни сердца и также инсулинозависимый сахарный диабет, у другой 79-летней женщины – множественные патологии сердечно-сосудистой системы. У 68-летнего мужчины также наблюдались тяжелые сердечные заболевания.

Отметим, что за все время пандемии умерло более пятисот жителей Костромской области с COVID-19.

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