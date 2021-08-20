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Пятница, 20 августа, 2021
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В Костромской области ослабили коронавирусных ограничений 

Елена Лобанова
В Костромской области ослабили коронавирусных ограничений 
Изображение iXimus с сайта Pixabay

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Коронавирусные ограничения ослабили в Костромской области. Теперь мероприятия можно проводить в ряде учреждений культуры. Об этом говорится в документе областной администрации. 

Теперь проводить мероприятия можно в Домах культур, центрах народного творчества и ремесел. Ранее зрителей допускали в цирки, театры и филармонии. 

При этом внутри помещений сохраняется 50-процентная заполняемость залов. 

Кроме того, до 20 сентября сохраняется ограничение на проведение досуговых, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с численностью свыше 50 человек. Под запретов и массовые мероприятия с количеством участников свыше 10 человек.

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