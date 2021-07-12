В Костромской области еще четыре человека умерли из-за коронавируса

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Коронавирус подтвердился у четырех ранее умерших жителей Костромской области, пишет ГТРК Кострома.

Сообщается, что у 78-летней костромички заболевания протекало на фоне гипертензивной болезни и сердечной недостаточности, 68-летний мужчина страдал сахарным диабетом.

Кроме того, у 87-летней пациентки с коронавирусной инфекции наблюдались сердечные патологии и сахарный диабет, а у еще одной 79-летней пенсионерки – также сахарный диабет и атеросклеротическая болезнь сердца.

Роспотребнадзор призывает костромичей вакцинироваться в ближайшее время.