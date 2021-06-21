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Понедельник, 21 июня, 2021
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В Костромской области анонсировали новые меры по стабилизации коронавируса

Никита Брыкин
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Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин рассказал, какие меры примут в регионе для стабилизации ситуации с коронавирусом, пишет портал «Kostroma.Today».

Речь идет о режиме самоизоляции на семь дней для прибывших в Кострому из других регионов страны.

Исключением станут люди со справкой о прививке или о наличии антител, которую выдали не позднее первого апреля. Также от изоляции избавят приезжающих, которые за три дня до прибытия сдадут тест и будут иметь на руках справку об отсутствии инфекции.

В регионе продлят комплекс ограничительных мер до 18 июля.

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