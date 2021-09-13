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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Костроме заметили «гастролирующие» биотуалеты

Александр Ильин
В Костроме заметили «гастролирующие» биотуалеты
Фото: пресс-служба городской думы Костромы.

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Костромчане обратили внимание, что в их городе планируется установить 56 новых биотуалетов, которые, к сожалению, увезут через несколько месяцев, прямо перед Новым годом. Жители Костромы уже обрекли эти туалеты «гастролирующими», пишет Kostrama.Today.

Как сообщает портал, это уже не первый подобный случай. В начале лета в Костроме также разместили блага цивилизации, а в начале осени их вновь увезли. 

Сколько ещё будет таких «гастролей» — неизвестно. По данным Kostrama.Today, проблема с общественными уборными в городе стоит уже давно. 

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