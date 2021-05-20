В Костроме временно изменят восемь маршрутов автобусов

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В Костроме временно изменят маршруты восьми автобусов. Все из-за ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на объекте проводит МУП «Костромагорводоканал». Ремонт коллектора по улице 8-я Рабочая повысит надежность работы системы водоотведения в Фабричном районе города.

На время проведения работ на участке закроют движение для всех видов транспорта. Проехать нельзя будет до окончания ремонта по улице 8-я рабочая от Красноармейской до Рабочего проспекта.

Из-за этого пришлось изменить маршруты автобусов №№ 1, 2, 8, 11, 48, 66, 57, а также временный маршрут «проезд Апраксинский — Стометровка». Транспорт будет следовать по улицам Коммунаров – Ткачей – Коммунаров – Водяной – далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении без заезда к торговому центру «Галерея».