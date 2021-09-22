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Среда, 22 сентября, 2021
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В Костроме уволили главврача станции скорой помощи

Александр Ильин
В Костроме уволили главврача станции скорой помощи

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Главврач костромской станции скорой помощи Андрей Раев уволен приказом регионального департамента здравоохранения. Об этом сообщает портал «K1News».

Причиной увольнения стал скандал, связанный с нехваткой кадров в медучреждении. Летом этого года жители Костромы массово жаловались на длительное ожидание скорой помощи.

Тогда же, в начале июля, один из водителей скорой записал видео об условиях труда на станции. За сутки бригада выезжала на 24-27 вызовов, за рулём приходилось проводить по 12 часов, поскольку не хватало медработников.

Сюжет об этом транслировался в федеральных СМИ. Министр здравоохранения России взял ситуацию под личный контроль.

В ходе проверок выяснилось, что штат станции скорой помощи заполнен лишь на 40,5%.  

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