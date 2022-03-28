В Костроме уменьшились реальные зарплаты населения

В Костромской области начала снижаться реальная заработная плата жителей региона, сообщает служба государственной статистики Костромы.

- Реклама -

Реальная зарплата, которая показывает покупательскую способность, упала за начало 2022 года на 1,1%.

Среднемесячная номинальная зарплата при этом возросла на 8% по сравнению с 2021 годом и составила 33952 рубля.

По данным Костромастата, больше всего денег платят в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность; меньше всего — работникам гостиниц и предприятий общественного питания.