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Понедельник, 28 марта, 2022

В Костроме уменьшились реальные зарплаты населения

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В Костроме уменьшились реальные зарплаты населения

Александр Ильин

В Костромской области начала снижаться реальная заработная плата жителей региона, сообщает служба государственной статистики Костромы. 

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Реальная зарплата, которая показывает покупательскую способность, упала за начало 2022 года на 1,1%. 

Среднемесячная номинальная зарплата при этом возросла на 8% по сравнению с 2021 годом и составила 33952 рубля. 

По данным Костромастата, больше всего денег платят в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность; меньше всего — работникам гостиниц и предприятий общественного питания.

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