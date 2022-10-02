Воскресенье, 2 октября, 2022
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В Костроме с 1 октября начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта

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Это первый этап большой модернизации всей транспортной системы города, которая позволит значительно повысить качество обслуживания костромичей

Новая маршрутная сеть общественного транспорта начала работу в Костроме с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

— Это первый этап большой модернизации всей транспортной системы города, которая позволит значительно повысить качество обслуживания костромичей, — говорится в сообщении мэрии.

Рекомендации для изменения работы общественного транспорта, после изучения пассажиропотока, разработало ООО «Центр экономики инфраструктуры». Затем изменения обсудили на публичных слушаниях с участием жителей города.

Предыдущая маршрутная сеть сохранится в полном объёме, некоторые маршруты продлят, добавят новые направления, дублирующиеся объединят.

В Костроме с 1 октября начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта
В Костроме с 1 октября начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта

Управление транспорта ежедневно отслеживает работу перевозчиков.

В Костроме с 1 октября начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта
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