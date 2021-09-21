В Костроме пьяные подростки угнали автомобиль, выкинув водителя

В Костроме двое подростков, 17 и 19 лет, за день угнали два автомобиля, в одном из которых находился водитель. Об этом пишет портал «KOSTROMA.TODAY».

Друзья, проживающие в Судиславском районе, изрядно выпили и решили добраться до областного центра, чтобы покататься по городу. Для этого они угнали припаркованный «Урал», но у того быстро кончилось топливо. К тому же, они обнаружили, что всё это время ехали не в том направлении.

Тогда приятели остановили ВАЗ-2107 и попросили водителя их подвезти, обещав заплатить. Но тот понял, что ребята могут обмануть и попросил деньги вперёд. В это время пьяные товарищи, недолго думая, выкинули водителя из автомобиля и уехали прочь.

Владелец «семёрки» тут же сообщил в полицию об угоне, и на подъезде к Костроме злоумышленников задержали.

Следствие возбудило по факту случившегося уголовное дело.